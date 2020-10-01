В СК подозревают убийство: в Новосибирске при загадочных обстоятельствах пропала 17-летняя девушка

Фотографии СУ СКР по Новосибирской области

Возбуждено уголовное дело; девушка исчезла ещё 26 сентября.

Сотрудники Следственного комитета по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения 17-летней Алины Садыковой, сообщают в пресс-службе ведомства.

Дело возбудили, поскольку «каких-либо намерений покидать своё местопребывание на длительное время несовершеннолетняя не высказывала, ввиду её внезапного и беспричинного исчезновения, а также длительного отсутствия». Правоохранители продолжают поиск пропавшей школьницы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства СУ.

Девушка пропала ещё 26 сентября этого года. Школьница ушла из дома по улице Территория военного городка около 07:00. С тех пор родные девушки не знают, где она находится.

На вид пропавшей 18 лет, имеет худощавое телосложение, рост – 164 сантиметра, светло-русые волосы, серые глаза. Была одета в бежевую куртку, чёрные джинсы и чёрные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки или обстоятельствах её исчезновения, просят обратиться по телефонам дежурного по следственному управлению: 8 (383) 203-57-39 либо 02 (с мобильного 102).

Напомним, сегодня стало известно о пропаже омички с двумя детьми на отдыхе в Турции.