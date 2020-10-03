В томской гимназии классы ушли на карантин из-за заражения учителей COVID-19

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Педагоги томской школы заразились коронавирусом; несколько классов ушли на карантин.

В гимназии № 24 города Томска коронавирус подтвердился у девяти педагогов. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на местный оперштаб.

Из-за заражения учителей ряд классов перевели на дистанционное обучение. Из дома учатся все пятые классы школы, по одному классу в седьмой, десятой и одиннадцатой параллели.

Часть учеников, контактировавших с учителями, отправлены на самоизоляцию.

Напомним, закрыть все школы в Новосибирске на карантин потребовали общественники.