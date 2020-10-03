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Валерия не получила ни одного заказа на новогодние корпоративы

сегодня 22:41

Фото из открытых источников

Валерия не получила ни одного заказа на новогодние корпоративы; муж артистки Иосиф Пригожин посетовал на пустой карман его звёздной супруги.

Певица Валерия осталась без корпоративов, не получив ни одного приглашения выступить под новый год. Об этом с журналистами поделился муж исполнительницы, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Бизнесмен уверен, причина – неопределённость, связанная с распространением коронавируса. По словам Пригожина, планы на Новый год всегда раньше уже были расписаны наперёд ещё летом.

"У нас ничего пока. Ни одного заказа. Обычно в июле-августе уже авансы лежали. И это не только у Валерии. Например, сегодня звонили – на завтра. Звонки есть, пристрелки есть, а денег – нет, – сказал Пригожин.

Пригожин добавил, что российские артисты теряют огромные деньги из-за пандемии коронавируса. По его мнению, ситуация в сфере шоу-бизнеса остаётся катастрофической, пишут СМИ.

Отметим, с начала пандемии в России 1 260 112 случаев коронавируса, 1 002 329 человек излечились, 22 056 умерли.

Напомним, российские власти настоятельно порекомендовали гражданам сидеть дома в приближающиеся выходные из-за распространения коронавируса.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

шоу-бизнес
коронавирус
Валерия

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