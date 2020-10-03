«Валит чёрный дым»: в Новосибирске тушат крупный пожар в частном доме

Фото и видео службы "АСТ-54"

Частный дом загорелся в Новосибирске; информации о пострадавших нет.

В Дзержинском районе Новосибирска произошёл пожар в частном доме. Об этом сообщила служба “АСТ-54”.

“На Каменском шоссе неподалёку от остановки «Склады» загорелся кирпичный частный дом 8х10 м. К месту происшествия проследовали пожарные цистерны. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано”, — говорится в сообщении.

По данным очевидцев, у дома обрушилась крыша. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в пожаре.

По словам свидетелей, из-за пожара затруднено движение на близлежащей дороге.

Напомним, детский сад срочно эвакуировали из-за мощного пожара.