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Видео: пожилой мужчина сгорел в центре Петербурга

сегодня 05:37

Фото Pixabay

У ТРЦ «Галерея» в Петербурге обгорел пожилой мужчина; пострадавший получил ожоги I-II степени 45% тела.

Накануне вечером, 7 октября, у торгового центра "Галерея" загорелся мужчина. Как сообщает «ЛенТВ24», заявка о произошедшем поступила в 16:53.

Было выяснено, что пострадавшим оказался гражданин 1949 года рождения. На нём обгорела часть одежды, сам мужчина находится без сознания. Медики доставили его в реанимации НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Обстоятельства случившегося выясняются. Спустя некоторое время мужчина скончался.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде с собой покончила главный редактор местного СМИ.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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