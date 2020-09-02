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Власти Таиланда перенесли открытие Пхукета для туристов

сегодня 13:32

Фотографии с сайта pixabay.com

Открытие Пхукета не состоялось сегодня; въезд туристов на остров станет возможен не ранее 25 октября.

Первые иностранные туристы должны были прибыть на Пхукет сегодня. Однако власти решили перенести открытие таиландского острова, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора провинции Пхукет в Facebook.

Теперь первых туристов допустят на курорт лишь после проведения ежегодного Вегетарианского фестиваля, который в этом году проходит с 17 по 25 октября.

По словам губернатора провинции, перенос приезда иностранцев связан с опасениями местных жителей, которые полагают, что туристы могут привезти с собой на Пхукет инфекцию, что спровоцирует вторую волну коронавируса. Решение было принято, чтобы граждане Таиланда «чувствовали себя более комфортно».

Напомним, 2 сентября стали известны новые правила въезда в Таиланд для туристов.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

открытие
туризм
Таиланд
власти
коронавирус
Пхукет

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