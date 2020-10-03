Внедорожник упал в огромную строительную яму в Новосибирске
Фото службы "АСТ-54"
В Новосибирске автомобиль попал в строительную яму; инцидент произошёл сегодня ранним утром.
Недалеко от станции метро «Золотая Нива» в Новосибирске машина упала в яму, раскопанную из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщила служба “АСТ-54”.
Инцидент произошёл сегодня, 8 октября, около четырёх утра. Водитель внедорожника ехал по улице Кошурникова в сторону улицы Бориса Богаткова.
По неизвестной причине водитель направил свой автомобиль в яму.
Напомним, перевернувшаяся «Газель» заблокировала движение на одной из улиц Новосибирска.
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