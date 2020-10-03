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Внедорожник упал в огромную строительную яму в Новосибирске

сегодня 08:42

Фото службы "АСТ-54"

В Новосибирске автомобиль попал в строительную яму; инцидент произошёл сегодня ранним утром.

Недалеко от станции метро «Золотая Нива» в Новосибирске машина упала в яму, раскопанную из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщила служба “АСТ-54”.

Инцидент произошёл сегодня, 8 октября, около четырёх утра. Водитель внедорожника ехал по улице Кошурникова в сторону улицы Бориса Богаткова.

По неизвестной причине водитель направил свой автомобиль в яму.

Напомним, перевернувшаяся «Газель» заблокировала движение на одной из улиц Новосибирска.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

новосибирск
авария, дтп

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