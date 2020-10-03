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Восемь человек пострадали при взрывах во время пожара артиллерийского склада в Рязанской области

сегодня 01:15

Фото из открытых источников

В Рязанской области горит арсенал с артиллерийскими снарядами; огонь перекинулся с травы на здания.

Пожар арсенала у посёлка Желтухинский тушат порядка 70 военнослужащих и 10 единиц техники. Перекрыта федеральная трасса «Каспий». Из населенных пунктов рядом с арсеналом эвакуированы жители. Звучат взрывы. Об том сообщают РИА «Новости».

В настоящее время количество пострадавших увеличилось до восьми человек. Первыми госпитализированными стали женщина 45 лет и мужчина 53 лет. Женщина находится в реанимации с черепно-мозговой травмой, мужчина — в состоянии средней тяжести помещён в травматологическое отделение. У него – сотрясение мозга.

Прокуратура ведёт проверку.

Напомним, 5 октября в Томске эвакуировали детсад из-за пожара.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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