Восемь человек пострадали при взрывах во время пожара артиллерийского склада в Рязанской области

Фото из открытых источников

В Рязанской области горит арсенал с артиллерийскими снарядами; огонь перекинулся с травы на здания.

Пожар арсенала у посёлка Желтухинский тушат порядка 70 военнослужащих и 10 единиц техники. Перекрыта федеральная трасса «Каспий». Из населенных пунктов рядом с арсеналом эвакуированы жители. Звучат взрывы. Об том сообщают РИА «Новости».

В настоящее время количество пострадавших увеличилось до восьми человек. Первыми госпитализированными стали женщина 45 лет и мужчина 53 лет. Женщина находится в реанимации с черепно-мозговой травмой, мужчина — в состоянии средней тяжести помещён в травматологическое отделение. У него – сотрясение мозга.

Прокуратура ведёт проверку.

Напомним, 5 октября в Томске эвакуировали детсад из-за пожара.