«Врачи дают ребёнку три дня»: в Новосибирске не могут начать лечить умирающую девочку из Казахстана

Фото из социальных сетей

В соцсетях сообщили, что в Новосибирске умирает ребёнок с хронической почечной недостаточностью; знакомая семьи утверждает, что девочке осталось жить не больше трёх дней, а лечение не могут начать из-за казахстанского гражданства.

Жительница Новосибирска заявила, что больную девочку не могут начать лечить из-за того, что её родители — граждане Казахстана. Об этом рассказала знакомая семьи Галина Чурбакова в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». По её словам, у восьмилетней Виолетты Тагарифуллиной выявили хроническую почечную недостаточность.

«Ребёнок находится в реанимации Детской городской клинической больницы №1. Врачи ДГКБ №1 готовы перевезти девочку в Новосибирскую Областную больницу для проведения диализа, однако туда её не принимают по причине отсутствия полиса ОМС, т.к. она и её мать — граждане Казахстана, а вид на жительство будет готов только через 2-3 недели», — пишет Галина Чурбакова.

Со слов автора поста, медики «дают ребёнку 1-3 дня». В то же время женщина утверждает, что даже в частных клиниках по какой-то причине их отказываются лечить.

«ГКБ №1 направила официальный запрос в Областную больницу и написала письмо министру здравоохранения НСО по переводу ребёнка на диализ, но Облбольница всё ровно даёт отказ. Мы съездили в Областную больницу на прием к заместителю главврача Елене Стрельцовой и поняли, что нас примут только когда ребенок будет при смерти. Обзванивали частные клиники, и убедились, что никто не хочет принимать нас и на лечение на платной основе», — пишет она.

Как говорит Галина Чурбакова, уже направлены запросы уполномоченному по правам ребёнка при президенте РФ Анне Кузнецовой и уполномоченному по правам ребёнка в НСО Надежде Болтенко. В разговоре с корреспондентом Сиб.фм женщина заявила, что сейчас мать девочки Алёна находится рядом с ней в реанимации.