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Выплаты за работу в период коронавируса продлят до 15 ноября: кому перечислят деньги

сегодня 11:33

Фото pixabay.com

Выплаты за особые условия труда в период пандемии коронавируса продлят для работников социальных учреждений, в частности интернатов для пожилых и инвалидов; компенсации сотрудники этих учреждений будут получать до 15 ноября 2020 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения правительства, дополнительные выплаты распространяются на те учреждения, которые перешли в режим карантина, то есть на те интернаты для пожилых граждан и инвалидов, где работники оставались как минимум по 14 дней, чтобы минимизировать риск заражения проживающих там граждан.

Напомним, выплаты медикам за работу в период коронавируса планируют сохранить как минимум до конца этого года.

Автор:
Олеся Сметанникова

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