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Закрыть окна, задёрнуть шторы: власти заставляют россиян сидеть дома в выходные из-за коронавируса

сегодня 22:25

Фото pixabay.com

Не ходить в гости, не посещать общественные места, отказаться от транспорта; власти рекомендовали россиянам сидеть дома в выходные из-за коронавируса.

Власти рекомендуют россиянам сидеть дома в эти выходные из-за распространения коронавируса. Как заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, это просто необходимо в нынешних условиях, когда инфекция всё больше и больше охватывает страну по второму кругу.

"Гражданам стоит не ходить в гости, не посещать общественные места, ограничить использование общественного транспорта", — сказал Кузнецов.

Он объяснил рекомендации тем, что в некоторых регионах зафиксирован рост заболеваемости и напомнил, что ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, использование масок — эффективные методы контроля распространения инфекции.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что статистика по коронавирусу в России является поводом для серьезной обеспокоенности. Он призвал граждан соблюдать меры предосторожности и напомнил, что российская система здравоохранения мобилизована и переналажена под потребности пандемии. По словам представителя Кремля, это позволяет увереннее чувствовать себя на фоне растущей угрозы.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 11 493 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 054 человека, умерло 191. С начала пандемии выявлено 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах и 22 056 летальных исходов.

Напомним, 8 октября в Красноярском крае началась вакцинация медиков от коронавируса.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Минздрав
выходные
коронавирус

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