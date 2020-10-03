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Закрыть все школы в Новосибирске на карантин потребовали общественники

сегодня 13:59

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Перевести школьников на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса требуют общественники в Новосибирске; свои аргументы они изложили в обращении на имя губернатора области Андрея Травникова.

Обращение к губернатору Андрею Травникову с просьбой закрыть школы Новосибирска на карантин из-за коронавируса направил сегодня, 8 октября, руководитель организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Правозащитник отметил, что в организацию поступают жалобы от родителей, которые рассказывают о тяжёлой ситуации в школах.

«По сообщению родителей учеников, в образовательных процессах ежедневно происходят сбои — срываются учебные занятия, нет утверждённых расписаний или они постоянно меняются. Ограничительные меры, направленные на препятствие распространению вирусной инфекции, в учреждениях не соблюдаются — классы переполнены, допускается контакт между классами, проход посторонних, не ведётся должным образом мониторинг здоровья учащихся и преподавателей (допускается нахождение в школе с первичными признаками заболевания). Карантинные меры по коронавирусу вводятся с опозданием», — говорится в обращении к главе Новосибирской области.

По словам Антонова, эпидемия захватила почти все школы, медицина захлёбывается, «а мы продолжаем делать вид, что ситуация нормальная». «Давайте прекратим ставить эксперимент на детях и введём дистанционное обучение. Весной же смогли, сможем и теперь», — заявил он.
Напомним, ранее министр образования региона Сергей Федорчук назвал ситуацию в школах области стабильной и контролируемой.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус

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