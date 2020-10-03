Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Заломил руку и распылил газовый баллончик: школьный охранник напал на подростка в Новосибирске

сегодня 13:52

Фото с сайта pixabay.com и видео из группы «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Охранник в новосибирской школе напал на школьника; мужчина не пропускал ребёнка, заломал ему руку и распылил газовый баллончик.

Конфликт между школьником и охранником произошёл в школе № 170 на улице Новогодней, 14/1. Мужчина не пропускал ребёнка, а потом и вовсе заломил ему руку и случайно распылил газовый баллончик. Об этом рассказала мать подростка в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«После шестого урока мой сын вышел в магазин купить покушать, на седьмой урок охранник его уже не пустил со словами "Иди отсюда"», – написала сибирячка.

Она уточнила, что её 14-летний сын достал газовый баллончик, после чего охранник и заломал ему руку. Затем бросил баллон на пол и случайно распылил. Как рассказала сибирячка, в школе ей сообщили, что баллончиком брызнул подросток. Но на камере видно, что он им не воспользовался.

«Завуч нас, родителей, вызвала в школу, мы приехали. Она спросила, где ребёнок, а он на больничном (в тот день после инцидента поднялась температура). В ходе разговора она согласилась, что здесь присутствует отчасти вина охранника. Также попросила провести беседу с сыном, считает, что он спровоцировал охранника», – добавила мать подростка.

После конфликта ребёнок съездил на консультацию к юристу, который займётся этой ситуацией.

Напомним, накануне новосибирец напал на маленьких девочек на детской площадке из-за их ссоры с его сыновьями.

Автор:
Денис Калин

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

80666
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
72586
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
31149
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28637
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
27519
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
24928
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса
23123
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября