Заломил руку и распылил газовый баллончик: школьный охранник напал на подростка в Новосибирске

Фото с сайта pixabay.com и видео из группы «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Охранник в новосибирской школе напал на школьника; мужчина не пропускал ребёнка, заломал ему руку и распылил газовый баллончик.

Конфликт между школьником и охранником произошёл в школе № 170 на улице Новогодней, 14/1. Мужчина не пропускал ребёнка, а потом и вовсе заломил ему руку и случайно распылил газовый баллончик. Об этом рассказала мать подростка в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«После шестого урока мой сын вышел в магазин купить покушать, на седьмой урок охранник его уже не пустил со словами "Иди отсюда"», – написала сибирячка.

Она уточнила, что её 14-летний сын достал газовый баллончик, после чего охранник и заломал ему руку. Затем бросил баллон на пол и случайно распылил. Как рассказала сибирячка, в школе ей сообщили, что баллончиком брызнул подросток. Но на камере видно, что он им не воспользовался.

«Завуч нас, родителей, вызвала в школу, мы приехали. Она спросила, где ребёнок, а он на больничном (в тот день после инцидента поднялась температура). В ходе разговора она согласилась, что здесь присутствует отчасти вина охранника. Также попросила провести беседу с сыном, считает, что он спровоцировал охранника», – добавила мать подростка.

После конфликта ребёнок съездил на консультацию к юристу, который займётся этой ситуацией.

Напомним, накануне новосибирец напал на маленьких девочек на детской площадке из-за их ссоры с его сыновьями.