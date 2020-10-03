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Запретили взвешивать овощи и фрукты покупателям в магазинах Забайкалья

сегодня 14:08

Фото с сайта pixabay.com

Власти считают, что запрет снизит вероятность заражения коронавирусом; новые штрафы грозят предпринимателям.

В магазинах Забайкалья запретили покупателям самостоятельно взвешивать фрукты и овощи. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона.

Накануне днём чиновники ведомства отправились в рейды по магазинам Читы, чтобы проверить соблюдение санитарных мер.

Заместитель министра экономического развития региона Денис Рысаев заявил, что бизнесмены теперь могут получить штрафы не только за отсутствие масок у покупателей и продавцов, но и за взвешивание продуктов покупателями. По словам чиновника, на этот пункт санитарного контроля власти будут обращать особое внимание. Такой запрет объяснили ростом числа заболевших коронавирусом. Кроме того, штрафы получат и те, кто носит маску неправильно. Если она находится спущенной на подбородке – магазин также может получить крупный штраф.

В Забайкальском крае с 20 апреля действует масочный режим – защитные средства нужно носить во всех общественных местах. Всего в регионе 7 115 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, в Новосибирской области за сутки выявили 92 случая COVID-19.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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коронавирус

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