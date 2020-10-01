Жительница Улан-Удэ стала волонтером «Лизы Алерт» и сразу нашла пропавшего 11-летнего ребёнка

Фото shaimardanovaya/instagram.com

Жительница Улан-Удэ стала волонтером «Лизы Алерт» и сразу нашла пропавшего мальчика; женщина случайно встретила на пути двух ребят, один из них был похож на разыскиваемого.

В Улан-Удэ руководитель волонтёрской организации «Доброгород» Ольга Шаймарданова нашла 11-летнего мальчика, который был объявлен в розыск.

Так, девушка присоединилась к поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» и получила свою первую ориентировку, однако перед поисками ей было необходимо пройти вводный курс и обучение.

Вскоре Шаймарданова случайно встретила на пути двух мальчишек — один из них был похож на разыскиваемого. Девушка стала расспрашивать ребёнка и вскоре расположила его к себе.

"Две ночи и два дня мальчик числился в розыске! В любую из ночей он мог уснуть на холоде и не проснуться. Меня от этого в пот бросает. Сейчас он дома. Надеюсь, он навсегда запомнит слова, которые я ему сказала! Дорогие родители, умоляю, слышьте и слушайте своих деток. Просто так никогда ничего не бывает", — описала свои впечатления от поисковой операции Шаймарданова в Instagram.

Волонтёр отметила, что это первый найденный ею ребёнок, и она очень рада, что он живой. В настоящее время мальчик, после осмотра медиков, уже передан родителям и находится дома.

Напомним, 10-летний ребёнок отравился угарным газом в страшном пожаре в Бердске.