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Девушка загадочно пропала после поездки на такси в Бурятии

сегодня 10:58

Фото СУ СКР по Республике Бурятия

Девушка исчезла 5 октября; поисками пропавшей занимается Следственный комитет.

В Бурятии загадочно пропала 24-летняя девушка после поездки на такси. Об этом сообщила республиканская пресс-служба СУ СКР.

Вечером 5 октября девушка вышла из такси на улице Бабушкина возле торгового центра и отправилась в сторону Городского дворца детского (юношеского) творчества. С тех пор её никто не видел, на звонки пострадавшая не отвечает. Ранее она не уведомляла родственников о намерении отправиться куда-то. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам 8 (924) 772-12-28 (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция).

Напомним, в Новосибирске ранее возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения 17-летней девушки.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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