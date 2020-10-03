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«А Меладзе видел?»: экс-солистка «Виагры» Вера Брежнева возмутила фанатов пикантным видеороликом с голой грудью

сегодня 16:43

Фото и скриншот видео из аккаунта ververa социальной сети Instagram

Певица часто публикует пикантный контент, однако в этот раз поклонники возмутились; фанаты напомнили Брежневой о муже и детях.

Известная певица, жена Валерия Меладзе Вера Брежнева показала поклонникам в Сети ролик с голой грудью и обрушила на себя волну критики. Фанаты экс-солистки музыкальной группы «ВИА Гра» заявили, что уже вдоволь насмотрелись обнажённых фотографий 38-летней звезды и хотели бы полюбоваться ею в приличной одежде.

На опубликованных кадрах Брежнева бежит по пляжу в короткой розовой юбке со шлейфом. Она часто оборачивается через плечо и соблазнительно улыбается оператору, при этом голую грудь прикрывает руками. В ответ на откровенное видео фолловеры напомнили Брежневой о её возрасте и детях, которых она почему-то не стесняется.

«Постеснялись бы, дети уже большие! Не по статусу вам";

«Дочки выросли, а мамуля всё голышом»;

«Муж-то видел?» — возмутились комментаторы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Сиб.фм).

Однако мнения разделились. Нашлись и те поклонники Брежневой, которые поддержали ролик.

«Прекрасно выглядите!»;

«Верунчик любит только мужа, ну и что! Блеснула грудью, тоже мне история года»;

«О, людям завидно! Такие формы грех прятать», — написали фанаты.

Звезда российской эстрады не стала ничего отвечать возмущённым фолловерам. В своём аккаунте она довольно часто публикует откровенные кадры, но они далеко не всегда вызывают такую негативную реакцию. Большинство поклонников делают комплименты певице и просят её публиковать пикантный контент чаще.

Напомним, вчера Наталия Орейро продемонстрировала своим подписчикам обнажённую грудь и вызвала восхищение.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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