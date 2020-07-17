Барнаулец требует отставки правительства за «катастрофу в здравоохранении»

ФОТО: AKZS.RU

Житель Алтайского края вышел с одиночным пикетом к зданию администрации; на его плакате написан призыв с требованием отправить правительство региона в отставку.

В Барнауле местный житель вышел с одиночным пикетом к зданию правительства Алтайского края. Фотографию 9 октября опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонакте».

На плакате у мужчины написано, что он требует отставки правительства региона из-за «катастрофы в здравоохранении».

На сегодняшний день в Алтайском крае зарегистрировано 14853 случая заражения коронавирусом — это почти на 1100 больше, чем в Новосибирской области. Сегодня глава регионального минздрава Дмитрий Попов записал обращение к жителям. Министр попросил их соблюдать меры безопасности, так как местная система здравоохранения переживает небывалые нагрузки.

Летом Сиб.фм общался с медицинскими работниками Алтайского края о том, почему в регионе был зафиксирован резкий рост заболеваемости — некоторое время темпы распространения коронавируса там превышали общероссийские показатели.