Более 50 классов и три музыкальные школы ушли на карантин из-за коронавируса

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Из-за коронавируса часть учащихся временно уходит на дистанционное обучение; полностью закрытых школ в Новосибирске нет.

В Новосибирске из-за коронавируса на карантин ушли более 50 классов в школах. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на часе прессы.

Также он отметил, что полностью закрыты три музыкальные школы.

«В городе нет закрытых учебных заведений, есть отдельные классы. На начало недели их количество было примерно 51, сейчас на несколько единиц больше. Связано либо с заболеванием педагогов, либо обнаружено, что дети являются носителями. Ни одного очага не зафиксировано», — рассказал градоначальник.

По его словам, все случаи связаны с заражением внутри семьи, с бытовыми контактами или с инфицированием на улице.

«Есть три образовательных учреждения дополнительного образования, которые полностью закрыты. Это музыкальные школы. Это связано с тем, что часть преподавателей является совместителями, выступали в творческих коллективах и, видимо, там заразились», — отметил Локоть.

Напомним, новосибирский губернатор предложил запретить работать по совместительству из-за пандемии коронавируса.