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Больницы Кемерова нуждаются в волонтёрах на автомобилях: выросла нагрузка по вызовам

сегодня 01:07

Фото из открытых источников

Количество вызовов врачей на дом, включая маленьких пациентов, растёт; медики Кемерова ждут помощи от автомобилистов.

Обращения к волонтёрам, имеющим автомобили, появились от имени медиков нескольких медицинских учреждений Кемерова появились в соцсетях 8 октября. В первую очередь, помощи просят педиатры, пешком добирающиеся до своих пациентов. Обходы заканчиваются поздним вечером. В частности, ждут добровольцев на авто в Областной детской клинической больнице. Но это – не единственное медучреждение, нуждающееся в помощи волонтёров.

Напомним, 4 октября новосибирские волонтёры спасали покалеченного пса.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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