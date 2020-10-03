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Большинству россиян предрекли встречу с коронавирусом до конца осени

сегодня 19:53

Фото Global Look Press

Значительной части россиян предрекли встречу с коронавирусом уже до конца осени; медики дают неутешительный прогноз по второй волне инфекции в РФ.

Значительная часть населения России встретится с коронавирусом до конца осени, если заболеваемость продолжит расти такими же темпами, предрек директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 9 октября.

«Не обязательно заболеет, потому что большая часть случаев бессимптомная, но, по крайней мере, встретится с вирусом еще до конца этого сезона», — пояснил вирусолог.

Также Лукашев отметил, что люди почти перестанут замечать коронавирус, когда он станет сезонным заболеванием. Это произойдет потому, что у большей части населения уже будет сформирован иммунитет.

«То есть, эта сезонность, в ней нет ничего плохого или страшного, потому что когда большая часть людей будет иметь иммунитет к коронавирусу, то вот эти вспышки уже будут иметь намного меньший масштаб», — отметил он.

Напомним, эпидемиолог рассказал, как защититься от заражения коронавирусом в общественном транспорте.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

коронавирус
пандемия
россияне

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