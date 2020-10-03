«Бред, пиар, учите сами!»: что новосибирцы думают про закрытие всех школ Новосибирска на карантин из-за коронавируса

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, видео из группы «Гражданский патруль» в соцсети «ВКонтакте»

Инициатива правозащитников не получила одобрения в обществе; горожане возмущены предложением закрыть все школы на карантин.

Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» обратилась с заявлением к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с требованием о переводе новосибирских школ на дистанционный режим обучения. Однако инициатива возмутила новосибирцев. Своё негодование горожане высказали в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Автор инициативы – руководитель организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов заявил, что жалобы родителей на тяжёлые ситуации в школах поступают в организацию регулярно.

«А может вы сами детей учить начнете!! что за бред! То, что ОРВИ больше болеют -так это каждый год, причем тут карантин?!! Пускай ходят в школу и так пол года дома просидели»;

«Общественный транспорт тоже отмените, и все ТЦ закройте»;

«Т.е. проблема только в школах?»;

«Очередной пиар на детях»;

«А можно, уважаемый Ростислав, через вас спросить у Травникова, который вещал в своем инстаграме, дескать, если у вас признаки ОРВИ, обращайтесь к врачам, вам бесплатно сделают тест на ковид, так вот спросите у него, почему в больнице отправляют на тест и на КТ только платно?»;

«Пожалуйста, давайте не будем рубить с плеча! Надо оценивать объективную ситуацию»;

«Это конечно ужасно! Наступила дождливая,осенняя, ветренная погода, дети как не странно начали болеть. Конечно надо закрыть все школы!!! У нас же каждый год такое происходило! Только вопрос? Как так получилось, что раньше даже в эпидемию менингита, ветряной оспы школы не закрывали? Что произошло? Кто вдруг решил заботиться о здоровье нации, и одновременно об отупленнии будущего поколения ,учащегося на дистанционной форме обучения?» — написали жители Новосибирска (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм).

Отметим, что обращение к губернатору Андрею Травникову было отправлено вчера. Официального ответа глава региона пока не давал.

Напомним, сегодня на карантин из-за коронавируса в Новосибирске отправили более 50 классов и три музыкальные школы.