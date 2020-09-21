Чем заправить мозг: самые полезные продукты для школьника

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Нагрузка на детей в школе растёт, им всё сложнее учиться; сбалансированное питание поможет организму лучше работать.

Медики и психологи определили продукты, которые могут снизить нагрузки на мозг и нервную систему школьника. Об этом пишет Express.

В первую очередь, это – жирная рыба, богатая Омега-3 жирами, они ускоряют работу мозга и защищают связи между нервными клетками. Рыба поможет противостоять депрессии. Кроме того, в ней много иных полезных микроэлементов и витаминов.

Стоит во время учёбы налегать на орехи. Небольшая горстка вмещает суточную норму жиров, магния и тиамина. Всё это не только улучшает работу мозга и ускоряют мышление, но и позитивно влияют на память.

Овощи – кладезь полезных веществ для школьника. Свёкла, богатая железом, поможет сохранять бодрость и энергичность в течение дня. Капуста сберегает нервные клетки и улучшает память. Томаты из-за каротиноидов защищают клетки от токсинов.

Не стоит забывать про белок, в первую очередь получая его при употреблении яиц.

Тёмный шоколад даст глюкозу, питающую головной мозг. Стоит ориентироваться на шоколад с содержанием какао от 70%.

Мороженое – не просто лакомство. Оно даёт выработку серотонина, «гормона радости». Позитивное подкрепление учёбы важно для психологического самочувствия школьника.

Напомним, 21 сентября новосибирский минобр сообщил, сколько часов должны тратить школьники на домашнюю работу.