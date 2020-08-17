Чернобыльский монстр: учёные нашли бабочку размером с птицу
Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник
В Чернобыле учёные обнаружили гигантскую бабочку; специалисты утверждают, что это не из-за радиации.
Гигантскую бабочку размером с птицу обнаружили учёные в Чернобыле. Об этом сообщили специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
Сообщается, что это редкий вид бабочек Голубая ленточница (Catocala fraxini). Размах её крыльев может достигать 110 мм.
Учёные отмечают, что насекомое прилетело к ним само. Таких размеров бабочка достигла не из-за радиации — это нормальные для вида параметры, хотя эта особь крупнее обычной, отмечают специалисты.
Напомним, в конце лета новосибирцев восхитила очень яркая бабочка.
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