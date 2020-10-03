Число заболевших COVID-19 превысило весенний пик: сообщение оперативного штаба

Фото Михаила Докукина / Сиб.фм

За 24 часа заболели более 12 тысяч человек; умер 201 пациент.

За последние сутки в России выявлено 12 126 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 201 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 7 092 человека.

Москва — 3701

Санкт-Петербург — 469

Московская область — 411

Ростовская область — 265

Нижегородская область — 247

Воронежская область — 195

Свердловская область — 191

Архангельская область — 183

Ханты-Мансийский АО — 175

Кемеровская область — 168

Красноярский край — 165

Ставропольский край — 157

Волгоградская область — 151

Ульяновская область — 150

Ямало-Ненецкий АО — 149

Иркутская область — 146

Саратовская область — 144

Мурманская область — 143

Алтайский край — 142

Республика Коми — 135

Омская область — 132

Томская область — 131

Оренбургская область — 130

Забайкальский край — 129

Республика Крым — 125

Самарская область — 121

Удмуртская Республика — 116

Тюменская область — 112

Пензенская область — 107

Республика Саха (Якутия) — 107

Республика Алтай — 103

Краснодарский край — 102

Хабаровский край — 101

Орловская область — 100

Ленинградская область — 97

Пермский край — 96

Республика Бурятия — 96

Брянская область — 92

Челябинская область — 92

Новосибирская область — 87

Тверская область — 86

Калужская область — 82

Республика Дагестан — 82

Приморский край — 81

Курская область — 80

Карачаево-Черкесская Республика — 80

Кировская область — 80

Белгородская область — 78

Республика Калмыкия — 78

Ивановская область — 73

Ярославская область — 73

Республика Карелия — 72

Костромская область — 70

Кабардино-Балкарская Республика — 70

Калининградская область — 67

Рязанская область — 65

Вологодская область — 65

Республика Хакасия — 65

Новгородская область — 61

Курганская область — 61

Тамбовская область — 58

Астраханская область — 57

Владимирская область — 56

Сахалинская область — 56

Смоленская область — 55

Республика Ингушетия — 55

Тульская область — 53

Амурская область — 53

Липецкая область — 52

Республика Мордовия — 50

Республика Башкортостан — 47

Магаданская область — 43

Республика Адыгея — 42

Республика Северная Осетия — 38

Псковская область — 37

Республика Тыва — 36

Республика Марий Эл — 35

Камчатский край — 35

Республика Татарстан — 32

Чувашская Республика — 32

Севастополь — 32

Еврейская АО — 28

Чеченская Республика — 6

Чукотский АО — 4

Ненецкий АО — 2

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.