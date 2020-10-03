Число заболевших COVID-19 превысило весенний пик: сообщение оперативного штаба
Фото Михаила Докукина / Сиб.фм
За 24 часа заболели более 12 тысяч человек; умер 201 пациент.
За последние сутки в России выявлено 12 126 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 201 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 7 092 человека.
Москва — 3701
Санкт-Петербург — 469
Московская область — 411
Ростовская область — 265
Нижегородская область — 247
Воронежская область — 195
Свердловская область — 191
Архангельская область — 183
Ханты-Мансийский АО — 175
Кемеровская область — 168
Красноярский край — 165
Ставропольский край — 157
Волгоградская область — 151
Ульяновская область — 150
Ямало-Ненецкий АО — 149
Иркутская область — 146
Саратовская область — 144
Мурманская область — 143
Алтайский край — 142
Республика Коми — 135
Омская область — 132
Томская область — 131
Оренбургская область — 130
Забайкальский край — 129
Республика Крым — 125
Самарская область — 121
Удмуртская Республика — 116
Тюменская область — 112
Пензенская область — 107
Республика Саха (Якутия) — 107
Республика Алтай — 103
Краснодарский край — 102
Хабаровский край — 101
Орловская область — 100
Ленинградская область — 97
Пермский край — 96
Республика Бурятия — 96
Брянская область — 92
Челябинская область — 92
Новосибирская область — 87
Тверская область — 86
Калужская область — 82
Республика Дагестан — 82
Приморский край — 81
Курская область — 80
Карачаево-Черкесская Республика — 80
Кировская область — 80
Белгородская область — 78
Республика Калмыкия — 78
Ивановская область — 73
Ярославская область — 73
Республика Карелия — 72
Костромская область — 70
Кабардино-Балкарская Республика — 70
Калининградская область — 67
Рязанская область — 65
Вологодская область — 65
Республика Хакасия — 65
Новгородская область — 61
Курганская область — 61
Тамбовская область — 58
Астраханская область — 57
Владимирская область — 56
Сахалинская область — 56
Смоленская область — 55
Республика Ингушетия — 55
Тульская область — 53
Амурская область — 53
Липецкая область — 52
Республика Мордовия — 50
Республика Башкортостан — 47
Магаданская область — 43
Республика Адыгея — 42
Республика Северная Осетия — 38
Псковская область — 37
Республика Тыва — 36
Республика Марий Эл — 35
Камчатский край — 35
Республика Татарстан — 32
Чувашская Республика — 32
Севастополь — 32
Еврейская АО — 28
Чеченская Республика — 6
Чукотский АО — 4
Ненецкий АО — 2
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.
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