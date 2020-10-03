Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Число заболевших COVID-19 превысило весенний пик: сообщение оперативного штаба

сегодня 14:46

Фото Михаила Докукина / Сиб.фм

За 24 часа заболели более 12 тысяч человек; умер 201 пациент.

За последние сутки в России выявлено 12 126 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 201 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 7 092 человека.

🔸 Москва — 3701

🔸 Санкт-Петербург — 469

🔸 Московская область — 411

🔸 Ростовская область — 265

🔸 Нижегородская область — 247

🔸 Воронежская область — 195

🔸 Свердловская область — 191

🔸 Архангельская область — 183

🔸 Ханты-Мансийский АО — 175

🔸 Кемеровская область — 168

🔸 Красноярский край — 165

🔸 Ставропольский край — 157

🔸 Волгоградская область — 151

🔸 Ульяновская область — 150

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 149

🔸 Иркутская область — 146

🔸 Саратовская область — 144

🔸 Мурманская область — 143

🔸 Алтайский край — 142

🔸 Республика Коми — 135

🔸 Омская область — 132

🔸 Томская область — 131

🔸 Оренбургская область — 130

🔸 Забайкальский край — 129

🔸 Республика Крым — 125

🔸 Самарская область — 121

🔸 Удмуртская Республика — 116

🔸 Тюменская область — 112

🔸 Пензенская область — 107

🔸 Республика Саха (Якутия) — 107

🔸 Республика Алтай — 103

🔸 Краснодарский край — 102

🔸 Хабаровский край — 101

🔸 Орловская область — 100

🔸 Ленинградская область — 97

🔸 Пермский край — 96

🔸 Республика Бурятия — 96

🔸 Брянская область — 92

🔸 Челябинская область — 92

🔸 Новосибирская область — 87

🔸 Тверская область — 86

🔸 Калужская область — 82

🔸 Республика Дагестан — 82

🔸 Приморский край — 81

🔸 Курская область — 80

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 80

🔸 Кировская область — 80

🔸 Белгородская область — 78

🔸 Республика Калмыкия — 78

🔸 Ивановская область — 73

🔸 Ярославская область — 73

🔸 Республика Карелия — 72

🔸 Костромская область — 70

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 70

🔸 Калининградская область — 67

🔸 Рязанская область — 65

🔸 Вологодская область — 65

🔸 Республика Хакасия — 65

🔸 Новгородская область — 61

🔸 Курганская область — 61

🔸 Тамбовская область — 58

🔸 Астраханская область — 57

🔸 Владимирская область — 56

🔸 Сахалинская область — 56

🔸 Смоленская область — 55

🔸 Республика Ингушетия — 55

🔸 Тульская область — 53

🔸 Амурская область — 53

🔸 Липецкая область — 52

🔸 Республика Мордовия — 50

🔸 Республика Башкортостан — 47

🔸 Магаданская область — 43

🔸 Республика Адыгея — 42

🔸 Республика Северная Осетия — 38

🔸 Псковская область — 37

🔸 Республика Тыва — 36

🔸 Республика Марий Эл — 35

🔸 Камчатский край — 35

🔸 Республика Татарстан — 32

🔸 Чувашская Республика — 32

🔸 Севастополь — 32

🔸 Еврейская АО — 28

🔸 Чеченская Республика — 6

🔸 Чукотский АО — 4

🔸 Ненецкий АО — 2

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

81148
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
74179
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
32050
«Мы с голоду помираем, а денег не присылают»: сибирячка пожаловалась на невыплату детских пособий
31538
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28877
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
27820
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
25112
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса