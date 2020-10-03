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Давид Манукян приехал в «Артек» на фестиваль «Детская Новая волна»: Даву привёз с собой Филипп Киркоров

сегодня 20:57

Фото Instagram

В «Артеке» проходит фестиваль «Детская Новая волна», ему не помешал даже коронавирус; на мероприятие съехались звёзды российской эстрады.

Telegram-канал «Только никому» сообщил, что на мероприятие приехал Киркоров, пригласивший с собой и новосибирского рэпера Давида Манукяна. У них уже есть опыт совместной работы над клипами и Киркоров, судя по всему, помогает Даве пробиться к вершинам музыкального Олимпа. Манукян доволен пребыванием в «Артеке», судя по его видео в Instagram – канале.

Киркоров покровительствует Даве и в светской московской тусовке. Так, они вместе появились на гала-ужине журнала GQ, где Филипп не скупился на похвалы в адрес своего подопечного.

Напомним, 4 октября за кулисами шоу «Ледовый период» Дава поддержал Бузову после её не очень удачного выступления.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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