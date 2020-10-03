Депутат горсовета Новосибирска ушёл на карантин из-за коронавируса

Фото со страницы Ростислава Антонова в социальной сети «ВКонтакте», Густаво Зырянова / Сиб.фм

Член новосибирского горсовета Ростислав Антонов находится на карантине; у сына депутата нашли COVID-19.

Депутат горсовета Новосибирска, руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов ушёл на карантин из-за коронавируса. Об этом Сиб.фм сообщил сам общественник.

По словам Антонова, COVID-19 подтвердился у его сына-школьника. Контактирующие с подростком родственники должны обеспечить самоизоляцию.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» общественник рассказал, что считает меры по противодействию распространению инфекции недостаточными.

«На мой взгляд, они носят скорее имитационный характер и скорее вредят, чем приносят хоть какую-то пользу. А потому их нужно либо совсем отменить и не морочить людям голову руководствуясь принципом "кто выжил, больше не заболеет", либо ввести более действенные меры, тем самым разгрузив нашу и без того слабую медицину и дав шанс тяжелым больным эту помощь всё-таки получить», — поделился мнением Ростислав Антонов.

Депутат также рассказал, что его сын заболел ещё 24 сентября. Школа об этом узнала 5 октября, а на карантин всех отправили 6 октября.

«Анализы при этом можно сдать только за свой счёт либо не сдать вообще. Если не сдал, то ребёнок может вернуться к обучению после визита к инфекционисту, который его осмотрит и на глаз определит, ковидит ваш отпрыск или нет. В классе, где учится мой сын, большинство родителей так и поступило», — добавил он.

Накануне, 8 октября, депутат обратился с письмом к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой перевести школы на дистанционное обучение.

«Эпидемия захватила почти все школы, медицина захлёбывается, а мы продолжаем делать вид, что ситуация нормальная. Давайте прекратим ставить эксперимент на детях и введём дистанционное обучение. Весной же смогли, сможем и теперь», — предложил Антонов.

Напомним, в четверг региональный минздрав ответил на заявление активиста, сказав, что пока оснований для перевода школьников на дистанционное обучение нет.