Десятки домов в Новосибирске остались без отопления и горячей воды

Фото с сайта PIXABAY.COM

Под отключение попали дома в Ленинском и Первомайском районах; дефекты устранят только к вечеру.

В Новосибирске под аварийное отключение тепла и горячей воды попали 100 домов в Ленинском и Первомайском районах. Об этом сообщается на сайте Систем жизнеобеспечения Новосибирска.

По данным портала, без тепла и горячей воды с часу ночи сидят жители улиц Киевской, Новосибирской, Пархоменко и Широкой. Устранение дефекта ожидается лишь к 17 часам.

Также горячей воды лишился один дом на улице Старое шоссе. Вернуть тёплую воду в краны здесь обещают к 10 часам утра.

Напомним, ранее власти отчитались о подключении к теплу всех домов в Новосибирске.