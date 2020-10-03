Детские пособия и пенсия по инвалидности: надо подавать документы заново, если выплаты назначили автоматически до 2 октября

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Автоматически продлевать пособия и выплаты уже не будут; нужно ли подавать заявления в октябре, если срок поддержки ещё не истёк?

Если срок продления субсидии, пособия, инвалидности пришёлся на период до 1 октября и был продлён автоматически, то дополнительно подавать никаких документов не нужно. Мера поддержки была назначена на очередной срок, как правило, полгода или год.

В следующий раз, когда подойдёт время продления, нужно будет предоставить все требуемые документы в профильные органы.

А вот если срок субсидии/пособи/инвалидности истекает 2 октября, то подавать документы нужно. Ожидается, что до конца года сохранят автоматическое продление, но решение пока не принято.

Планируется, что из-за пандемии коронавируса упрощённый порядок установления инвалидности будет действовать до 1 марта 2021 года. Проект соответствующего постановления уже внесён в правительство.

Это позволит в период со 2 октября 2020 года до 1 марта 2021 года продлевать ранее установленную группу инвалидности, а также устанавливать инвалидность впервые на основании документов от медицинских организаций без личного обращения в Бюро медико-социальной экспертизы.

Напомним, в октябре правила оформления выплаты по уходу за нетрудоспособными и пожилыми людьми изменились, подать заявление теперь можно онлайн.