Димитровский мост в Новосибирске встал в огромной вечерней пробке

В Новосибирске вечером вновь образовалась сложная ситуация на дорогах; несмотря на то, что пробки оценивают всего в пять баллов, в некоторых местах многокилометровые заторы.

На Димитровском мосту в Новосибирске образовалась пробка протяжённостью около 4 километров. Такие данные на вечер пятницы приводит сервис «Яндекс.Карты».

Также трудная ситуация на дороге сложилась на улице Большевистской, которая практически заблокирована в обе стороны. В то же время сервис оценивает трафик в пять баллов из десяти.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 8 октября в Новосибирске из-за обильного снегопада и гололёда произошло сразу несколько массовых ДТП.

Напомним, накануне стало известно, что шиномонтажки в Новосибирске перешли на круглосуточный режим работы из-за потока клиентов.