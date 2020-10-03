Дороги Новосибирска посыпали реагентами из-за мощного гололёда

Фото с сайта PIXABAY.COM

В городе с наступлением темноты произошло несколько массовых ДТП; мощный снегопад обрушился на город накануне днем.

В Новосибирске начали борьбу с гололёдом. Пост опубликован в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Мощный снегопад и резкое похолодание, которые обрушились на город накануне днем, привели к образованию серьезного гололёда на дорогах. Многие автомобилисты еще не успели сменить летнюю резину на зимнюю, что привело к нескольким массовым ДТП в разных частях Новосибирска.

В паблике опубликовали видео с Димитровского моста, на котором техника посыпает проезжую часть реагентами.

«Новосибирск удивил», — резюмировала автор видео.

Напомним, ранее новосибирские шиномонтажки перешли на круглосуточный режим работы из-за гололёда.





