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Дороги Новосибирска посыпали реагентами из-за мощного гололёда

сегодня 07:15

Фото с сайта PIXABAY.COM

В городе с наступлением темноты произошло несколько массовых ДТП; мощный снегопад обрушился на город накануне днем.

В Новосибирске начали борьбу с гололёдом. Пост опубликован в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Мощный снегопад и резкое похолодание, которые обрушились на город накануне днем, привели к образованию серьезного гололёда на дорогах. Многие автомобилисты еще не успели сменить летнюю резину на зимнюю, что привело к нескольким массовым ДТП в разных частях Новосибирска.

В паблике опубликовали видео с Димитровского моста, на котором техника посыпает проезжую часть реагентами.

«Новосибирск удивил», — резюмировала автор видео.

Напомним, ранее новосибирские шиномонтажки перешли на круглосуточный режим работы из-за гололёда.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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