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Две тонны чилийских мидий с содержанием мышьяка уничтожили в Омской области

сегодня 08:30

Фото pixabay.com

Из Чили в Россию прибыли некачественные мидии; в морепродуктах был превышен показатель содержания мышьяка.

В Омской области сотрудники управления Россельхознадзора уничтожили партию варено-мороженных мидий из Чили. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Изначально продукцию доставили в Санкт-Петербург. Оттуда часть морепродуктов была направлена в Омскую область. Однако лабораторные исследования выявили превышение содержания мышьяка.

В соответствии с законодательством морепродукты были признаны некачественными и уничтожены.

Напомним, омичи получат компенсацию за уничтоженных из-за птичьего гриппа домашних птиц.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

Омская область
Россельхознадзор

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