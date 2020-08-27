Две тонны чилийских мидий с содержанием мышьяка уничтожили в Омской области
Фото pixabay.com
Из Чили в Россию прибыли некачественные мидии; в морепродуктах был превышен показатель содержания мышьяка.
В Омской области сотрудники управления Россельхознадзора уничтожили партию варено-мороженных мидий из Чили. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Изначально продукцию доставили в Санкт-Петербург. Оттуда часть морепродуктов была направлена в Омскую область. Однако лабораторные исследования выявили превышение содержания мышьяка.
В соответствии с законодательством морепродукты были признаны некачественными и уничтожены.
Напомним, омичи получат компенсацию за уничтоженных из-за птичьего гриппа домашних птиц.
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