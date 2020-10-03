Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Движение по федеральной трассе «Байкал» перекрыли из-за сильного снегопада в Иркутской области

сегодня 19:11

Фото из открытых источников

На федеральной трассе в Приангарье ограничили движение из-за разбушевавшейся непогоды; в Слюдянском районе Иркутской области выпал снег.

Ограничение на движение транспорта введено в пятницу на участке федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Иркутской области из-за снега, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«В Слюдянском районе введено ограничение для транспорта с 85-го по 89-й км федеральной автодороги Р-258 "Байкал" по причине неудовлетворительных погодных условий и дорожного покрытия. Работает снегоуборочная техника», — говорится в сообщении.

На трассе дежурят инспекторы ГИБДД. В пятницу, 9 октября, региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило об усилении ветра до 16-21 м/с и мокром снеге. В субботу также прогнозируются снег и ветер.

Федеральная трасса Р-258 «Байкал» протяженностью около 1,1 тыс. км проходит по территории Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. Является продолжением на восток федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

Напомним, в соседней Бурятии из-за сильного снега объявили штормовое предупреждение.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

Байкал
Иркутская область
трасса
перекрыли движение

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

81230
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
74457
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
32119
«Мы с голоду помираем, а денег не присылают»: сибирячка пожаловалась на невыплату детских пособий
31614
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28925
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
27872
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
25146
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса