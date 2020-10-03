Движение по федеральной трассе «Байкал» перекрыли из-за сильного снегопада в Иркутской области

Фото из открытых источников

На федеральной трассе в Приангарье ограничили движение из-за разбушевавшейся непогоды; в Слюдянском районе Иркутской области выпал снег.

Ограничение на движение транспорта введено в пятницу на участке федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Иркутской области из-за снега, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«В Слюдянском районе введено ограничение для транспорта с 85-го по 89-й км федеральной автодороги Р-258 "Байкал" по причине неудовлетворительных погодных условий и дорожного покрытия. Работает снегоуборочная техника», — говорится в сообщении.

На трассе дежурят инспекторы ГИБДД. В пятницу, 9 октября, региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило об усилении ветра до 16-21 м/с и мокром снеге. В субботу также прогнозируются снег и ветер.

Федеральная трасса Р-258 «Байкал» протяженностью около 1,1 тыс. км проходит по территории Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. Является продолжением на восток федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

Напомним, в соседней Бурятии из-за сильного снега объявили штормовое предупреждение.