Экологи бьют тревогу об угрозе озёрам в Забайкалье из-за строительства плотины в Монголии

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Экологи заявили об угрозе озёрам в Забайкалье из-за строительства плотины в Монголии; работы ведутся на реке Ульдзе без согласования с российской стороной.

Руководство Даурского заповедника в Забайкалье обратилось к Министерству природных ресурсов и экологии России с просьбой предотвратить строительство плотины на реке Ульдзе в Монголии. По словам сотрудников заповедника, плотина угрожает Торейским озёрам и всей территории «Ландшафты Даурии» — объекту из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Строительство плотины на трансграничной реке Ульдза начато в июле текущего года без оповещения российской стороны и без двусторонней оценки влияния гидросооружения на природные комплексы устья реки и Торейских озёр, в которые она впадает. Согласно проектной документации, только заполнение водохранилища потребует объёма воды, равного полугодовому стоку, а в маловодный период — нескольким годовым стокам реки Ульдза», — говорится в тексте обращения в Минприроды России, которое цитирует ТАСС.

Как подсчитали специалисты Даурского заповедника, из-за испарений с зеркала водохранилища при проектной площади в 10,2 кв. км потери воды могут составить не менее 39 % в засушливые годы. Для Торейских озёр это особенно важно, так как они наполняются и пересыхают циклами в 30 лет.

Торейские озёра состоят из двух соединённых между собой бессточных озер — Барун-Торей и Зун-Торей, которые являются самыми крупными в Забайкальском крае. В сентябре озёра впервые за 11 лет начали наполняться, что уже через несколько дней привлекло к ним тысячи перелётных водоплавающих птиц.

Напомним, ранее учёные-экологи рассказали о странных отложениях в реке, впадающей в акваторию Камчатки.