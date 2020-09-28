Эксперты ОНФ отметили низкий уровень качества городской среды в Новосибирской области

Фотографии РИК ОНФ в Новосибирской области

Эксперты проверили дворы и общественные пространства в Новосибирской области; выявлен ряд недостатков во дворах и общественных пространствах региона.

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта проверили дворы и общественные пространства в Новосибирской области, которые благоустраиваются в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», и выявили ряд дефектов и нарушений. В рейде также приняли участие представители министерства ЖКХ, муниципальных образований и ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России». По итогам мониторинга руководителям муниципальных образований были поставлены сроки по устранению нарушений, выявленных экспертами ОНФ.

С проверкой общественники побывали в Тогучинском районе, а также в городах Бердск, Новосибирск, Обь. Представители Народного фронта отметили, что на всех детских спортивных площадках отсутствуют сертификаты на оборудование, а на многих площадках с песчаным покрытием не выдерживаются нормы по ударопоглощению, что повышает риски травмирования детей.

«Несмотря на то что сертификация пока является добровольной, ее отсутствие говорит о пренебрежительном подходе к обеспечению безопасности, что в свою очередь свидетельствует об отношении ответственных за благоустройство лиц к детям. Несчастные случаи нередко возникают на таких объектах и использование оборудования, несоответствующего современным требованиям безопасности, может привести к трагическим исходам», — подчеркнул координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды (ЦМБГС) в Новосибирской области Сергей Аверьяскин.

Нарекания у общественников вызвали и дворы в Бердске. Так, на четырех придомовых территориях — на улицах Лелюха, 26; Вокзальной, 50а; Горького, 1 и Микрорайон, 15 — при укладке асфальта не были сделаны уклоны для водоотведения, таким образом, в дождь люди не могут пройти по двору, чтобы не попасть в лужу.

Что касается общественных пространств, то здесь эксперты ОНФ зафиксировали отсутствие малых игровых форм для детей от 7 до 14 лет. Также они отметили, что во многих небольших населенных пунктах в проект по формированию комфортной городской среды включены памятники и мемориальные места. Это исключает создание многофункциональности на данных территориях и делает их невостребованными у молодежи. Яркие примеры таких пространств — сквер «Участникам локальных войн» в поселке Горный Тогучинского района и сквер «Звездочка в городе Обь.

«Также мы заметили усиление тенденции вывода многоквартирных домов из муниципальной программы по формированию городской среды в тех случаях, когда жители отказываются от дополнительных работ по благоустройству с софинансированием. Так, в Новосибирске в течение 2019 и 2020 годов это приняло системный характер. И многие жители лишились возможности получить современный благоустроенный двор. Вместе с тем дворовые территории должны благоустраиваться по минимальному перечню работ, и требования по дополнительному софинансированию не являются обоснованными», — пояснил Сергей Аверьяскин.

Федеральный координатор ЦМБГС Светлана Калинина отметила: «Чиновники муниципалитетов Новосибирской области имеют "свое видение" реализации муниципальных программ формирования городской среды и совершенно не слушают замечаний специалистов, мнение жителей. Всё это приводит к плохому качеству проектов».

Сергей Аверьяскин: «Эксперты регионального ЦМБГС усилят работу по проверке сертификатов по всему детскому спортивному оборудованию и игровым формам, установленным за трехлетний период, а также активизируют работу с региональной проектной дирекцией на предмет усиления контроля за качественным проектированием благоустройства мест общественного пользования и наличия в них разнообразных функциональных зон, интересных для всех категорий граждан».

В целом мониторинг общественников подтвердил невысокий уровень качества городской среды в Новосибирской области. Согласно информации, размещённой на сайте Минстроя России, ни один из городов региона не вошел в число мест с благоприятной городской средой (не ниже 180 баллов). Самый низкий балл из вышеуказанных городов получил город Тогучин (116), Новосибирск получил 158 баллов.

Напомним, 28 сентября сроки ремонта дворов в Новосибирске были перенесены.