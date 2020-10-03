Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Эпидемиолог рассказал, как защититься от заражения коронавирусом в общественном транспорте

сегодня 16:02

Фотографии с сайта pixabay.com

Как сделать передвижение на общественном транспорте более безопасным, рассказал эпидемиолог; соблюдение простых правил минимизирует шансы заразиться.

Заболеваемость коронавирусом в России приближается к весенним рекордам. Какие правила стоит соблюдать в общественном транспорте, чтобы избежать заражения, рассказал в интервью радио Sputnik академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, главное остаётся неизменным – масочный режим.

«Главное – надевать маску, причём не когда вы подходите к кассе, а за несколько десятков или сотен метров до входа в метро. Или на остановке автобуса, потому что там тоже скапливается большое количество людей, часто без масок. Обязательно находиться в маске всё время пребывания в транспорте. Желательно надевать и перчатки, если вы вдруг забыли их – как можно меньше касаться предметов и не касаться потом лица, тела и при первой же возможности вымыть руки», – сказал Вадим Покровский.

Академик также отметил пользу открытого окна.

«Лучше открывать окно в вагоне или салоне автобуса. Проветривание – один из способов, который снижает вероятность заражения. Хуже, когда окна закрыты, воздух спёртый. Тут, конечно, более выгодная позиция у вируса. С другой стороны, можно и простудиться, всё должно быть в разумных пределах», – подчеркнул Вадим Покровский.

По возможности стоит соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте.

«Чем дальше находишься от других людей, тем меньше риск заражения. Но в часы пик такой режим соблюдать невозможно. Всё же главное – это маски», – уверен Вадим Покровский.

Заведующий отделом НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора также добавил, что ещё лучше ходить пешком – это во всех отношениях не только не вредно, но и полезно.

Напомним, сегодня заявили о наличии побочных эффектов у российского препарата от коронавируса.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

0

Теги

общественный транспорт
угроза
советы
коронавирус
заражение
рекомендации
эпидемиолог

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

81174
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
74290
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
32071
«Мы с голоду помираем, а денег не присылают»: сибирячка пожаловалась на невыплату детских пособий
31560
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28894
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
27840
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
25126
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса