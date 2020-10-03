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Ежегодно в мире гибнут около миллиона человек: учёные заявили об угрозе новой пандемии на фоне ситуации с коронавирусом

сегодня 14:52

Фотографии с сайта pixabay.com

Количество жертв супербактерий по всему миру растёт; коронавирус негативно сказывается на развитии эпидемии.

Учёные из США предупредили об угрозе новой пандемии, связанной с распространением супербактерий. Об этом сообщает Science Alert.

По данным исследователей, каждый год 700 тысяч человек по всему миру становятся жертвами особо устойчивого вида бактерий. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допускают, что уже к 2050 году число заражённых вредными микроорганизмами достигнет 10 миллионов человек.

Учёные считают, что из-за частого использования антибиотиков многие бактериальные инфекции, включая штаммы гонореи, туберкулёза и сальмонеллы, стало очень сложно, а иногда и невозможно лечить.

Профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Стеффани Стратди заявил, что на фоне пандемии и бесконтрольного приёма антибиотиков мир может быстрее столкнуться с новой эпидемией.

«Это глобальный кризис, и из-за COVID-19 ситуация ухудшается», — сказал он.

Напомним, 7 октября учёные раскрыли причину эпидемии смертельно опасной деменции.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

учёные
угроза
эпидемия
коронавирус
пандемия
мир

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