Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Футбол Россия - Швеция 1:2 - голы и лучшие моменты

сегодня 08:17

Фото с сайта PIXABAY.COM

Сборная России проиграла в товарищеском матче; гол престижа забил Соболев.

Сборная России по футболу проиграла Швеции в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве.

В составе сборной Швеции голами отметились Александер Иска на 21-й минуте. Второй мяч влетел в ворота россиян на 73-й минуте, его забил Маттиас Юханссон. Гол престижа сборной России удалось забить уже в компенсированное ко второму тайму время. Черышев навесил с углового, а Соболев переиграл в воздухе шведских защитников и головой переправил мяч в угол.

Напомним, далее сборную России по футболу ожидают матчи в рамках Лиги наций.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

81027
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
73782
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
31926
«Мы с голоду помираем, а денег не присылают»: сибирячка пожаловалась на невыплату детских пособий
31408
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28810
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
27751
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
25057
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса