Футбол Россия - Швеция 1:2 - голы и лучшие моменты
Фото с сайта PIXABAY.COM
Сборная России проиграла в товарищеском матче; гол престижа забил Соболев.
Сборная России по футболу проиграла Швеции в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве.
В составе сборной Швеции голами отметились Александер Иска на 21-й минуте. Второй мяч влетел в ворота россиян на 73-й минуте, его забил Маттиас Юханссон. Гол престижа сборной России удалось забить уже в компенсированное ко второму тайму время. Черышев навесил с углового, а Соболев переиграл в воздухе шведских защитников и головой переправил мяч в угол.
Напомним, далее сборную России по футболу ожидают матчи в рамках Лиги наций.
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