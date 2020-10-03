Футбол Россия - Швеция 1:2 - голы и лучшие моменты

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Сборная России проиграла в товарищеском матче; гол престижа забил Соболев.

Сборная России по футболу проиграла Швеции в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве.

В составе сборной Швеции голами отметились Александер Иска на 21-й минуте. Второй мяч влетел в ворота россиян на 73-й минуте, его забил Маттиас Юханссон. Гол престижа сборной России удалось забить уже в компенсированное ко второму тайму время. Черышев навесил с углового, а Соболев переиграл в воздухе шведских защитников и головой переправил мяч в угол.

Напомним, далее сборную России по футболу ожидают матчи в рамках Лиги наций.