Главный эпидемиолог Новосибирской области – о ситуации с COVID-19: онлайн-трансляция на Сиб.фм

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Главный внештатный эпидемиолог новосибирского минздрава Елена Пудова в прямом эфире ответит на вопросы о коронавирусе; медик даст прогноз развития пандемии и расскажет, как защититься от болезни.

В Новосибирской области продолжается рост случаев заражения коронавирусом. Сегодня главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Новосибирской области Елена Пудова в прямом эфире расскажет о ситуации с COVID-19 в регионе и ответит на вопросы жителей.

Трансляция ведётся с официальной страницы правительства региона в социальной сети «ВКонтаке». Она начнётся в 13:00 по новосибирскому времени.