«Глупость какая»: умный светофор на Ленина взбесил новосибирцев

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новый светофор на улице Ленина установили 6 октября; новшество, которое должно было регулировать движение, делает его ещё более хаотичным, по мнению новосибирцев.

Умный светофор, который появился на улице Ленина в центре Новосибирска, не получил одобрения со стороны горожан. Основная претензия сибиряков – слишком долгое ожидание зелёного света, из-за чего люди замерзают. Корреспондент Сиб.фм пообщался с пешеходами и узнал их отношение к новшеству.

Слишком умный светофор

Как уже ранее писал Сиб.фм, светофор работает по особой системе, которая, вероятно, призвана сбалансировать время для движения пешеходов и автомобилей. Тогда об этом рассказал фотокорреспондент Сиб.фм, который работал на месте.

«Если кнопку не нажимать, то он будет гореть красным для пешеходов. Если светофор включают часто, он даёт красный свет для пешеходов на 60-70 секунд и потом зелёный 20 секунд. Сейчас светофор не включали более минуты, люди ждут 30 секунд», – рассказал фотокорреспондент.

По такой системе новосибирцам приходится ожидать заветный зелёный сигнал больше минуты. Тем временем уже пришли холода – люди ютятся перед переходом в пальто и куртках.

«Отвратительный светофор. Я понятия не имею, зачем его сделали здесь. Стоишь ждёшь. Особенно неприятно, если часто тут ходишь, как я», – рассказала живущая в центре города Анастасия.

С ней согласны Виталий и Ирина, недовольные тем, что ждать сигнала светофора приходится так долго.

«Мы спешим, и вот это вот ожидание нам вообще не нужно. Только ещё больше волноваться начинаешь. Ещё и холодно», – наперебой пожаловались новосибирцы.

«Проще перебежать»

А вот сибиряк Дмитрий уверен, что такая инновация может привести к тому, что люди просто начнут перебегать дорогу на красный сигнал.

«Этот светофор – это нечто. Уже несколько таких в городе, «умных», – возмутился Дмитрий. – Почему нельзя сделать обычный? Тут поток машин – раз, два и обчёлся. Проще уж перебежать, чем морозиться полторы минуты».

Некоторым пешеходам, как оказалоcь, действительно проще нарушить правила: почти в каждом потоке новосибирцев есть два-три особо спешащих горожан.

Находятся и такие, кто абсолютно не признаёт легитимность светофора и прогулочной походкой преодолевают зебру на красный свет. Это может привести к трагическим последствиям, если водитель не успеет среагировать.

А что с гигиеной?

Для того чтобы светофор заработал, нужно нажать кнопку, тогда и пойдёт отсчёт. Несмотря на то что в связи с пандемией коронавируса рекомендуется носить перчатки, делают это единицы. Поэтому есть риск случайно заразиться.

«Это просто не гигиенично. Я вот не хочу, например, ничего нажимать. Особенно если это до меня делал кто-то больной. А если мне нельзя перчатки носить? Глупость какая», – заявила жительница Новосибирска Людмила.

Напомним, ранее пешеходов возмутило то, что они не успевают перейти дорогу из-за слишком короткого зелёного сигнала.