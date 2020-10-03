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Голодающую на острове собаку спасли в Омске

сегодня 17:24

Фото пресс-службы ГУ МЧС в Омской области

На острове на реке Иртыш жила собака; голодающее животные на сушу вывезли спасатели и волонтёры.

Сотрудники МЧС вызволили с острова на реке Иртыш в Омске голодающую собаку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

Ранее горожане сообщали, что на острове живёт собака, которая голодает и не может покинуть его. По ночам животное выло. Омичи несколько раз пытались спасти собаку, однако попытки не увенчались успехом.

Инспекторы ГИМС вместе с волонтерами решили помочь собаке. Когда они добрались до острова, то практически сразу обнаружили бездомное животное.

«Животное, видимо, было очень голодным. Поэтому сразу вышло к людям. Мы прикормили ее, оставили еду возле клетки-ловушки с надеждой, что она зайдет в нее. Но пес боялся. Поэтому волонтеры применили снотворное. Собаку вывезли с острова», — рассказал госинспектор Центра ГИМС Дмитрий Кузнецов.

На суше собаку отправили в приют.

Напомним, в Новосибирске спасли собаку из глубокого колодца.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

собака
омск
Иртыш

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