Гороскоп от Павла Глобы на 9 октября 2020 года: занимайтесь любыми делами и не начинайте нового

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Сегодня следует жить по свободному графику. Можно заниматься любыми земными делами, много ездить, общаться, но не начинать новые дела. Нельзя уединяться и предаваться унынию. Наряду с этим сегодня прекрасное время для общения с природой, для отдыха и расслабления, полезно много спать и не видеть снов. Согласно лунным ритмам в этот день нужно учить других, передавать им свой опыт и накопленные знания, готовить учеников и последователей, не делать резких движений, а также есть, как слон.

Медицина

Болезнь, возникшая в этот день, может быть затяжной и перейти в хроническую форму. Не рекомендуется лечение психосоматических заболеваний, болезней желудка и грудных желез. Показано лечение заболеваний костной системы, болей в позвоночнике, можно лечить, удалять и протезировать зубы. Показаны процедуры, связанные с выведением камней и солей.

Приметы

Буря, гром – к неприятностям. На вас падают листья или ветки с дерева – к драматическим переменам, неприятностям на работе. Если вы сталкиваетесь с пылью, чихаете от нее, вам что-то попало в глаз – к обману, дезориентации. Найти предметы из желтого металла – знак прояснения запутанных ситуаций. Если часы стояли и в этот день вдруг пошли, или вы постоянно слышите бой часов – это знак неожиданной удачи и счастья. Потерять пуговицу – это к избавлению от дурных знакомств и всего лишнего. Столкновение со светлым дымом, но не зловонным и не удушливым – знак защиты. Протекает кран, капает вода, вы промочили ноги – все приметы, связанные с водой, означают убыток, материальные проблемы.

Сновидения

Лучше не видеть снов в этот день. Если вы их видите много, значит, вы находитесь на ошибочном пути и очень далеки от истины. Увидеть себя голым – знак того, что вы идете по правильному пути. Снится близкий человек голым – знак дружбы, помощи, хороших взаимоотношений с этим человеком. Увидеть много одежд на себе и других, особенно шубу – знак лжи, обмана, неправильного пути. Туман, болото – к замедлению жизненных процессов, болезни. Увидеть во сне белый цвет – знак незримого покровительства.

Пища

В этот день рекомендуется есть продукты, богатые кислотой. Еда должна быть легкой, воздушной, но главным элементом пищи является тонкий, приятный запах. Желательно максимально ограничить количество жидкости.

Одежда

Предпочтите стертые, защитные, серые тона. Не рекомендуется все яркое и пестрое, сочетание черного и белого. Старайтесь в этот день не носить головные уборы.