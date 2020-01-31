Громкое убийство главы ЖСК «Залесский»: обвиняемый признал вину и предстанет перед судом

Коллаж Сиб.фм

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве председателя ЖСК «Залесский»; перед судом предстанет бывший бизнес-партнёр погибшего.

53-летний новосибирец предстанет перед судом по делу об убийстве в январе 2020 года председателя ЖСК «Залесский». Бизнес-партнёра погибшего обвиняют также в незаконном приобретении, хранении оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

Как ранее писал Сиб.фм, глава ЖСК Олег Арчибасов был обнаружен мёртвым 27 января около 10 часов утра между домами по улице Достоевского. В области головы и туловища имелись огнестрельные ранения.

«В результате проведённых следственно-оперативных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался бизнес-партнёр потерпевшего», — сказали в пресс-службе.

Как установило следствие, до совершения преступления обвиняемый незаконно приобрёл не менее трёх пистолетных патронов 9х18 калибра 9 мм. А 27 января, взяв с собой пистолет, приехал к дому потерпевшего, чтобы обсудить имевшиеся разногласия материального характера.

В ходе разговора между мужчинами возникла ссора, в результате которой обвиняемый трижды выстрелил в грудь, живот и голову потерпевшего. От полученных телесных повреждений Арчибасов скончался на месте.

«Убийство потерпевшего произошло на почве финансовых споров, разногласий и долговых обязательств, в процессе доказывания вины обвиняемого в совершённом преступлении следователями СКР было опровергнуто искусственно сфабрикованное им ложное алиби, связанное с нахождением в день убийства в Санкт-Петербурге», — уточнили в Следкоме.

В ходе расследования уголовного дела фигурант признал вину в совершении инкриминируемых преступлений.

Напомним, ранее один из новосибирских дольщиков поделился своей версией о причинах убийства Олега Арчибасова.