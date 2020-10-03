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Губернатор ХМАО заразилась коронавирусом

сегодня 02:22

Фото из открытых источников

Ещё один глава региона подхватил коронавирус; Наталья Комарова не госпитализирована, но работает на удалёнке.

О том, что заразилась COVID-19, глава ХМАО Наталья Комарова сообщила в Instagram-аккаунте. Она отметила, что чувствует себя нормально, но перешла на работу в онлайн. Об этом пишет «Наш город».

В последние недели в УрФО Югра вырвалась в печальные лидеры по количеству зарегистрированных заболеваний COVID-19. На 8 октября в 19 муниципалитетах региона выявлено 175 случаев заражения

Напомним, 8 октября в Новосибирск завезли новую партию лекарства от коронавируса.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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