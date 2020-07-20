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Игры на перемене закончились печально: подросток выпал из окна школы в Санкт-Петербурге

сегодня 02:57

Фото из открытых источников

Игравший с одноклассником подросток встал на подоконник открытого окна в классе; падение с четвёртого этажа завершилось госпитализацией.

В петербургской гимназии №67 8 октября произошёл инцидент во время перемены. Пятнадцатилетний подросток встал на подоконник открытого для проветривания класса окна, после чего выпал наружу. Об этом сообщает ЛенТВ24.

Подросток играл с одноклассником и, по предварительной информации, тот его толкнул. Школьник госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.

Обстоятельства инцидента выясняются сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, 20 июля СК заявил о давлении на правоохранителей со стороны Фургала.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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