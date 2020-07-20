Игры на перемене закончились печально: подросток выпал из окна школы в Санкт-Петербурге
Фото из открытых источников
Игравший с одноклассником подросток встал на подоконник открытого окна в классе; падение с четвёртого этажа завершилось госпитализацией.
В петербургской гимназии №67 8 октября произошёл инцидент во время перемены. Пятнадцатилетний подросток встал на подоконник открытого для проветривания класса окна, после чего выпал наружу. Об этом сообщает ЛенТВ24.
Подросток играл с одноклассником и, по предварительной информации, тот его толкнул. Школьник госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.
Обстоятельства инцидента выясняются сотрудниками правоохранительных органов.
Напомним, 20 июля СК заявил о давлении на правоохранителей со стороны Фургала.
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