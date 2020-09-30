Индексация пенсий работающим пенсионерам 2020: когда ждать прибавку

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Работающим пенсионерам тоже будут индексировать пенсии; прибавка ожидается уже в этом году.

Точной даты пока нет, в Госдуму внесен лишь проект об индексации пенсии работающим пенсионерам в 2020 году. Но на рассмотрения правительству уже переданы два варианта повышения пенсий этой категории граждан – поэтапное и одновременное восстановление индексации.

Пенсии работающим пенсионерам не растут уже несколько лет. Заморозка индексации в 2015 году была вызвана высоким уровнем дефицита федерального бюджета, однако в настоящее время, по мнению автора законопроекта — члена Совета федерации Василия Иконникова, предпосылок для продолжения заморозки нет.

Для индексации пенсии работающим пенсионерам необходимо внести изменения в федеральный закон. В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству проработать повышение пенсий для работающих пенсионеров. Об этом глава государства заявил на встрече с лидерами парламентских фракций.

Напомним, переход пенсионеров на карту «МИР» для получения пенсий продлили до конца года.