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Индексация пенсий работающим пенсионерам: правительству предложили варианты повышения выплат

сегодня 16:32

Фото Pixabay.com

Депутаты Госдумы подготовили предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам, и направили их в правительство; предложено два сценария повышения пенсий.

Правительству переданы на рассмотрение варианты индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил первый замглавы единороссов в нижней палате Андрей Исаев.

Накануне вопросы индексации пенсий обсуждались с Пенсионным фондом и с Минтруда. Варианты, представленные депутатами, включают как одновременное восстановление индексации для всех категорий работающих пенсионеров, так и поэтапный сценарий.

«В случае невозможности реализовать самый лучший вариант, у нас были и компромиссные предложения», — добавил Исаев.

Напомним, в начале октября президент России Владимир Путин поручил правительству проработать повышение пенсий для работающих пенсионеров. Ранее индексация касалась только тех, кто находится на пенсии и не работает.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

пенсия

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