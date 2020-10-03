Индексация пенсий работающим пенсионерам: правительству предложили варианты повышения выплат
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Депутаты Госдумы подготовили предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам, и направили их в правительство; предложено два сценария повышения пенсий.
Правительству переданы на рассмотрение варианты индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил первый замглавы единороссов в нижней палате Андрей Исаев.
Накануне вопросы индексации пенсий обсуждались с Пенсионным фондом и с Минтруда. Варианты, представленные депутатами, включают как одновременное восстановление индексации для всех категорий работающих пенсионеров, так и поэтапный сценарий.
«В случае невозможности реализовать самый лучший вариант, у нас были и компромиссные предложения», — добавил Исаев.
Напомним, в начале октября президент России Владимир Путин поручил правительству проработать повышение пенсий для работающих пенсионеров. Ранее индексация касалась только тех, кто находится на пенсии и не работает.
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