Инфекционист назвал магазины, в которых легко заразиться коронавирусом

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Инфекционист назвал магазины, в которых легко заразиться коронавирусом; наибольший риск представляют маленькие магазины, находящиеся в подвальных помещениях.

Прежде чем совершить покупку, стоит проверить супермаркет на наличие хорошей вентиляции. Как рассказал в беседе с журналистами специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, далеко не все россияне рассчитывают свой бюджет и время таким образом, чтобы совершать необходимые покупки как можно реже во время пандемии.

В период сезонного роста числа заболевших частый «продуктовый шопинг» значительно повышает риск заражения коронавирусом. Как пояснил инфекционист, сейчас жителям России стоит обращать особое внимание и на оснащённость супермаркетов вентиляционной системой.

"Если в магазине установлена хорошая система вентиляции, то все вирусы, которые кто-то выдыхает, уносятся. В такой ситуации заразиться сложнее. Таким образом, чем лучше вентиляция и меньше людей в помещении, тем ниже риск заражения, — пояснил Владислав Жемчугов.

По мнению врача, гораздо больший риск представляют маленькие магазины, находящиеся в подвальных помещениях. Огромные супермаркеты, наоборот, являются наиболее безопасными. Специалист подчеркнул, что очень важно совершать покупки с маской на лице и чтобы обслуживающий персонал также соблюдал все эпидемиологические меры. Озвученные правила предосторожности в комплексе как раз и дадут положительный эффект — вероятность инфицирования станет гораздо ниже.

Самым идеальным вариантом для покупки продуктов и предметов первой необходимости инфекционист назвал онлайн-сервисы, где можно заказать доставку на дом. Врач считает, что этот способ в большей степени касается людей пожилого возраста, находящихся в группе риска.

По данным оперативного штаба по состоянию на 9 октября в России заразились ещё 12 126 человек. Самое большое количество заболевших вновь зафиксировано в Москве — 3701 пациент. За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончался 201 пациент, выздоровело 7092 россиянина.

Напомним, эпидемиолог рассказал, как защититься от заражения коронавирусом в общественном транспорте.