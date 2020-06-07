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Испугавшего кузбасских дачников медвежонка усыпили и выпустили в лес

вчера 23:36

Фото pixabay.com

Несколько дней назад к дачным участкам в Новокузнецком районе Кузбасса вышел медвежонок; в итоге его отправили в естественную среду обитания.

Медвежонок испугал дачников и сам испугался людей, просидев ночь на дереве, куда взобрался. В результате, его отловили, усыпили и выпустили обратно в лес, пишет Сибдепо со ссылкой на областной департамент охраны объектов животного мира. Медвежонок скрылся в чаще. Где его мама – медведица, так и осталось неизвестным. В природе медведицы не отходят далеко от своего потомства, готовые прийти ему на помощь или защитить.

Это не первый случай выхода медведей к человеческому жилью. Ранее на юге Кузбасса пришлось отвезти подальше от мест человеческого обитания медвежонка, повадившегося приходить в гости во дворы частных домов. Медведь – опасный хищник в любом возрасте и такое соседство могло закончиться трагедией. Всего с весны зафиксировано 9 обращений по поводу выхода медведей к населённым пунктам.

Эксперты советуют дачникам и горожанам оставлять меньше мусора, в том числе – с остатками пищи, так как именно её запах привлекает косолапых.

Напомним, 7 июня медвежонок перебежал дорогу жителю Новосибирской области.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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