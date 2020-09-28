Кабмин изменит порядок выдачи документов для ЗАГСов

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Председатель Правительства Михаил Мишустин заявил, что кабмин рассмотрит законопроект, позволяющий россиянам обращаться за документами в любые ЗАГСы вне зависимости от места жительства и прописки; обмен документами будет происходить внутри ведоств без участия граждан.

Соответствующий законопроект меняет порядок регистрации в ЗАГСах по всем вопросам. Речь идёт о рождении детей, изменении фамилии человека и других, сообщает ТАСС. По словам главы кабмина, это позволит ускорить переход на электронный документооборот.

"Ведомства сами должны обмениваться необходимыми данными, не заставляя людей собирать лишние справки, в том числе при получении мер социальной поддержки", — сказал Мишустин на заседании правительства.

Напомним, с 1 октября регистрировать браки в России будут по-новому.